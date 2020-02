Salas do Empreendedor ajudam o Norte Pioneiro

Sebrae auxilia MEIs com a declaração anual

No mês de fevereiro, as 13 Salas do Empreendedor do Norte Pioneiro prepararam uma programação especial para orientar e auxiliar os Microempreendedores Individuais (MEIs) no preenchimento e envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), uma das obrigações do MEI. O objetivo é fazer com que todos os cerca de 19 mil empreendedores da região consigam entregar o documento à Receita Federal dentro do prazo, que vence em 31 de maio.

As 13 Salas do Empreendedor do Norte Pioneiro – Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Guapirama, Ibaiti, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz – funcionam de segunda a sexta-feira e atendem os MEIs de outros 16 municípios do Norte Pioneiro. Contato e endereço delas pelo site http://www. salasdoempreendedor.com.br/.

A consultora do Sebrae/PR em Jacarezinho, Camila Eduarda dos Santos, explica que o mês será focado na regularização dos MEIs e entrega das declarações. Mas, as Salas do norte pioneiro vão oferecer, também, uma programação especial e gratuita de consultorias – nas áreas de gestão, marketing e planejamento financeiro -, oficinas e palestras promovidas por equipes do Sebrae/PR.

Aqueles que procurarem as Salas em fevereiro terão acesso a informações sobre linhas de crédito especiais para os MEIs através dos bancos Fomento PR e Mulher Paranaense – este último oferece microcrédito voltado especificamente para as empreendedoras. Camila orienta que, mesmo quem formalizou a empresa em dezembro passado precisa entregar a declaração anual de faturamento bruto. “Também será possível atualizar as declarações de anos anteriores”, ressalta.

Na DASN, o microempreendedor individual deve informar o faturamento anual (receita bruta total), valor das receitas referentes a comércio, indústria ou serviço intermunicipal e se houve contratação de funcionário. Para que não haja dúvida na hora de fazer a declaração, a dica é fazer o cálculo mensal das receitas e guardar as notas em local apropriado. A declaração é transmitida somente via site do Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov. br).