Salto do Itararé faz sucesso nos Jogos Escolares

Jogos aconteceram em Arapoti

A Escola Municipal de Educação Especial Rosalina Fernandes de Jesus, de Salto do Itararé, venceu a modalidade de futsal na categoria alunos com deficiência (ACD). A surpresa ficou por conta do aluno Romário José da Rosa, que veio como goleiro reserva e atuou na linha no último jogo, fazendo dois gols contra a Escola Municipal de Educação Especial Salomão Andraus, de Wenceslau Braz.

O placar final ficou em 5 a 0, nos outros jogos, a Rosalina já havia vencido os arapotienses da Escola Municipal de Educação Especial Rafael de Lara, por 10 a 1 e os jaguariaivenses da Escola Municipal de Educação Especial São Judas Tadeu, por 4 a 0.

Romário José da Rosa surpreendeu a professora com sua atuação na linha e os árbitros com seu conhecimento das regras do futsal.

Além de atacante surpresa, e exímio conhecedor de futebol, sabendo tudo sobre jogadas, times e tabelas de campeonato, Romário também entende tudo de arbitragem. Ele contou para os árbitros sobre seu interesse na profissão. Acostumados com as críticas, normais para quem carrega o apito e a responsabilidade pelo andamento das partidas, a dupla Fabiano Lopes e Paulo Ricardo Brandt se emocionou com o carinho do jogador. Como incentivo, o presentearam com um apito, um par de cartões amarelo e vermelho e uma medalha da Federação Paranaense de Futsal, que é usada para decidir a disputa inicial entre os capitães na decisão de quem escolhe o lado da quadra ou fica com a bola no início da partida.

Os árbitros, que nunca tinham apitado uma partida da categoria ACD, contaram que estavam apreensivos antes do primeiro jogo, mas descobriram que é muito mais tranquilo do que as categorias ditas regulares. “Eles têm uma boa educação, respeitam tanto a arbitragem como a si mesmos. É uma experiência muito bacana que eu vou levar para a vida”, comentou Lopes. “Eles não tem maldade, não tem malícia. Então é um jogo sem dificuldade, só ficamos mais atentos na hora que um ou outro chega com mais vontade”, completou Brandt.

Na hora de receber a medalha de ouro do futsal, Vanderson Mariano Assis de Oliveira e Pedro Daniel dos Santos de Lima correram para a arquibancada e voltaram com o pescoço já carregado de dourado. As medalhas foram ganhas na modalidade de atletismo e eles queriam carregar todas as vitórias ao mesmo tempo. Os dois venceram as provas de 400m rasos e salto em distância nas suas categorias. Ganharam ainda os 1500m rasos e a prova de arremesso de peso, respectivamente.

Escola Rosalina Fernandes de Jesus venceu o futsal na categoria ACD e recebeu as medalhas com aplausos da torcida.

Vanderson contou que eles treinam o ano inteiro, todos os dias, para as competições do atletismo e que para o futsal eles treinaram pouco e viram apenas no intuito de participar. “Nós viemos para brincar, mas depois que ganhamos o segundo jogo percebemos que tínhamos chance e fomos buscar a medalha de ouro”.

Ele comparou o atletismo, dizendo que por ser um esporte individual a pressão é maior, enquanto no futsal “tem os companheiros para ajudar”. “Nós brincamos todos juntos, é uma família unida, brincando de bola. No atletismo uns ganham e outros não e até a gente fica meio magoado. No futsal, todo mundo ganha e ficamos felizes juntos, é mais divertido”, considerou Pedro.

Por outro lado, Vanderson tem o sonho de ser corredor, seguindo os passos da irmã, Vanessa Mariano Assis de Oliveira. Em 2017, ela foi campeã escolar brasileira no salto em distância e vice nos 250m rasos nas paraolimpíadas escolares. “Nós estamos tentando ser algo na vida mais para frente. Nada é impossível para um ser humano”.

A professora Carolina Caster Livramento contou que muitos alunos são carentes, então o JEPS “é a oportunidade que eles têm de conhecer novas pessoas, novas cidades, convivência com pessoal sem deficiência. É viver, experiência. Estamos batalhando para irmos mais longe e eles poderem ver um mundo diferente. A gente tem inúmeras possibilidades e pode crescer. Eles são excelentes, são maravilhosos”.

O estabelecimento de ensino enviou Nota de Agradecimento, reproduzida abaixo:

A APAE de Salto do Itararé juntamente com a Escola de Educação Básica ” Rosalina Fernandes de Jesus na Modalidade de Educação Especial, gostaria de aplaudir a classificação dos nossos alunos nos JEPS, ocorrida em Arapoti.

Nossa satisfação é imensa porque apesar de não termos condições de arcar com os salários de um treinador, a APAE se destacou na competição somente com a garra e a vontade de vencer de nossos alunos, de um atendente e da professora de Educação Física.

Acredito q essa classificação seja motivo de orgulho para nós saltenses.

Parabéns alunos!

Parabéns ao nosso atendente Felipe.

Parabéns à nossa professora Carol.

Parabéns população Saltense.

Parabéns APAE de Salto do Itararé.