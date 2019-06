Santa Cecília do Pavão lança XXI Agrofest

Evento tem histórico de grande público

O prefeito Edimar Santos (PTB) lança nesta sexta-feira, dia 14, na Câmara Municipal, a programação da XXI Agrofest que será realizada entre os dias 1 e 4 de agosto, em Santa Cecília do Pavão. “É a maior festa da nossa região que faz parte das comemorações dos 59 anos de emancipação político-administrativa do nosso município”, disse Edmar Santos. No ano passado, mais de 20 mil pessoas compareceram.

A Agrofest, no Centro de Eventos Enoch de Godoy, terá exposição de maquinários e veículos, parque de diversões, praça de alimentação, feira de serviços e oportunidades. “É uma ótima festa que reúne todos os moradores de Santa Cecília do Pavão e região. Movimenta a cidade e o setor produtivo, além de excepcionais shows e atrações”, disse o deputado Luiz Romanelli (ele e o chefe do executivo na foto), que representa a cidade na Assembleia Legislativa.

Criado em 1999, o evento se caracteriza como uma grande feira de oportunidades e entretenimento na área do agronegócio e agricultura. “Por se tratar de uma feira de oportunidades e negócios, um dos principais atrativos é a realização de palestras e seminários tanto na área do agronegócio como da tecnologia da informação, exposição de máquinas, veículos e produtos agrícolas e industriais”, diz Edimar Santos.

Abrangência regional – A área social é realizada através de ações como casamento coletivo, feira de serviços aos cidadãos, Agrofest Solidária, que consiste na arrecadação de alimentos que são destinados a entidades assistenciais da cidade e região. “Tem abrangência regional, uma vez que conta com a participação dos moradores de Santa Cecília do Pavão e das cidades de São Sebastião da Amoreira, Nova Santa Bárbara, São Jerônimo da Serra, Assaí, Nova América da Colina e Santo Antônio do Paraíso”, aponta Romanelli.

O entretenimento terá atrações culturais e artísticas: shows, rodeio crioulo, festival de prêmios, apresentações locais e regionais, barracas de comidas típicas, escolha da rainha da feira, exposição de artesanatos, festivais de música, cavalgada e a costela fogo de chão (prato típico do município).

As atrações começam no dia 1 de agosto (quinta-feira) com a escolha da Rainha da festa e show de Felipe Montezine. No dia 2, a festa terá santa missa a partir das 19h30min e na sequência shows com Alexandre Girardi, Jair Supercap Shw e tenda universitária com Contatus. No sábado, terá final de truco, show com César Menotti e Fabiano e tenda universitária com JM&T. E para encerrar terá cavalgada e trilheiros pela manhã, costela fogo de chão no almoço, shows de prêmios e show de Pedro Paulo & Alex, e tenda universitária com Dega Som.

Entre os dias 1, 2 e 4 de agosto, a entrada será franca. No terceiro dia, para assistir o show de César Menotti & Fabiano será arrecado um quilo de alimento de entrada. Os alimentos serão doados para assistência social, entidades assistenciais e famílias carentes.