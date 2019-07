Santana do Itararé amplia rede de esgoto de 40% para 70%

Joás agradece Romanelli

O prefeito Joás Michetti (PDT) assinou nesta segunda-feira, dia 1º , convênio com a Sanepar no valor de R$ 802 mil, que prevê a implantação de mais cinco mil metros de rede coletora de esgoto em Santana do Itararé (foto).

“Com os 5 mil metros, a cidade vai chegar a 70% de rede de esgoto coletado e tratado e nos próximos anos, esperamos e devemos atingir os 100% da rede de esgoto em Santana do Itararé”, disse o prefeito.

Investimentos como esse permitem que a população possa se desenvolver com mais saúde, além de cooperarmos com a sustentabilidade ambiental; aerta o governo Ratinho Júnior em ampliar fortemente essa parceria”

“Como declarou o Papa Francisco, o saneamento básico é mais do que necessário para a superação da injustiça social, para a supressão da pobreza e para a superação da mortalidade infantil, além de outras doenças que são evitáveis com água tratada e rede de esgoto na porta casa de cada paranaense”, disse o deputado Romanelli (PSB) que representa Santana do Itararé na Assembleia Legislativa.



O parlamentar assinalou também que os investimentos como os feitos pela Sanepar elevam a qualidade de vida nas cidades do Estado. “Investimentos como esse permitem que a população possa se desenvolver com mais saúde, além de cooperarmos com a sustentabilidade ambiental. Acerta o governo Ratinho Júnior em ampliar fortemente essa parceria”, disse.

Saneamento – “Os moradores da nossa cidade já comentam como melhorou a saúde de seus familiares. Não se vê mais, água a céu aberto correndo nos meios fios, hoje tudo vai para a rede coletora e para estação de tratamento. Embora ainda só 40% mas já deu um reflexo muito grande, principalmente na área da saúde”, disse o prefeito Joás Michetti.

O chefe do executivo lembra que no início do seu governo, em janeiro de 2016,a cidade tinha somente 15% de cobertura da rede coletora de de esgoto. “Fomos ampliando, já chegamos a 40% e com mais esse aditivo, vamos atingir 70%, nos próximos anos queremos atingir 100%. Estou focado em fazer a rede coletora em toda a cidade”, disse.

Joás Michetti também agradeceu o trabalho e empenho do deputado em levar saneamento básico à cidade. “Graças ao deputado Romanelli, esse esgoto está sendo implantado em Santana de Itararé. Não só esses cinco mil metros de rede, mas antes quando alcançamos 40% do esgoto coletado, já teve a participação. E com o apoio dele vamos alcançar os 100% da rede coletora de esgoto”, disse.

