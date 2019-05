Santana do Itararé: Garota exige presença da PM no aniversário

Ela não assopraria velinhas sem os PMs

A Polícia Militar de Santana do Itararé recebeu um chamado nada convencional, recentemente. O fato se tornou público nesta quarta-feira, dia 29.

Sthefany (seis anos) , moradora de Curitiba, passava alguns dias com a família no interior, em Santana do Itararé, e os familiares organizaram a festa de aniversário para a garota.

Para espanto dos presentes a menininha não permitiu que ninguém cortasse o bolo sem a presença da PM, da qual é fã.

Compareceram no local então os soldados Júnior e Gondim (foto) , surpresos e gratificados com a atitude da aniversariante. “Emociona a gente ver que a PM, símbolo de patriotismo, é amada pelas novas gerações”.

A propósito, a 2ª CIA/2º BPM sempre realiza ações de polícia comunitária na sua área sob o comando do tenente Lúcio.