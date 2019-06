Santo Antônio: PM recupera moto furtada

Escondida atrás de um caminhão velho

Conforme solicitação via 190, foi informado por volta de 8h45m desta quinta-feira, dia 27, que na Rua Jovelino Dias França com a Rua Sete de Setembro, em Santo Antônio da Platina, havia uma motocicleta escondida atrás de um caminhão velho. A equipe se deslocou ao local e obteve êxito em localizar a motocicleta Honda/CG 125 Titan de cor prata, a qual se encontra com alerta de furto.

Diante do fato, o veículo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências e restituição ao proprietário.