Agricultura inicia edição dos Melhores Cafés do Paraná

Cafeicultores de Tomazina e Joaquim Távora venceram em 2019

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e a Câmara Setorial do Café iniciaram o lançamento da Edição Especial dos Melhores Café do Paraná premiados no 17º Concurso Café Qualidade aos patrocinadores do projeto. Com as medidas de prevenção adotadas na pandemia e consequente cancelamento da Exposição Agropecuária de Londrina 2020, não foi possível realizar a cerimônia oficial. Assim, a cota de cada entidade foi disponibilizada na semana passada na sede do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) em Londrina.

“A valiosa colaboração dos parceiros e patrocinadores permite dar continuidade a esse programa que garante oportunidades de negócios aos agricultores”, diz o secretário-executivo da Câmara Setorial do Café, responsável pela Comissão Organizadora Estadual, Paulo Franzini.

Na última edição, os cafeicultores Valdeir Luiz de Souza, de Tomazina, e Edson Messias de Carvalho, de Joaquim Távora, foram os grandes vencedores nas categorias cereja descascado e natural, superando 120 lotes que participaram da disputa.

Edson ganhou também um prêmio em reconhecimento à sustentabilidade de sua produção. A cerimônia de premiação aconteceu em outubro, em Ivaiporã. Além do prêmio em dinheiro, os campeões puderam vender o lote por R$ 1 mil a saca de 60 quilos – preço quase o triplo do que era pago, em média, pelo mercado -, aquisição garantida pelos patrocinadores.

O café adquirido através da Comissão Organizadora Estadual foi industrializado e transformado em uma edição exclusiva e limitada contendo nas embalagens os nomes dos produtores premiados e a logomarca de cada entidade patrocinadora.

Em 2019, o Concurso teve patrocínio do Grupo 2 Irmãos (foto do diretor da empresa, Sílvio Aparecido Alves) , Bratac, BRDE, Faep/Senar, Cooperativa Integrada, Fetaep, Fortaleza Coffee, Sebrae, Sicredi e Sistema Ocepar. Conta ainda com o apoio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), Cocari, Cocamar, Copacol, Equipamentos Probat Leogap e Sociedade Rural do Paraná (SRP).