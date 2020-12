Trabalho continuará para garantir segurança à população

Foi realizada no fim de semana patrulha nas ruas Antônio Bernades e Dionísio Paiola, além do jardim São Cristóvão, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, a ação teve início às 20h40 do domingo, quando os policiais militares abordaram alguns suspeitos no bar e um deles dispensou maconha, na tentativa de esconder a substância.

Em seguida, um jovem, de 21 anos, foi detido com um tablete de maconha e um cigarro da mesma droga.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.