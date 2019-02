Bruna Muniz comemora 15 anos em alto estilo

Em Santo Antônio da Platina

Bruna Muniz Gonçalves de Oliveira (fotos) estava radiante e ainda mais linda neste domingo, dia três, no centro de Santo Antônio da Platina.

A gatinha completou 15 anos com uma festa maravilhosa no Vegas.

Com animação da Banda Donna Loka, os pais Edina e Ananias Lima de Oliveira estavam felizes, assim como os irmãos Guilherme, Gustavo e Gabriel e ainda o namorado, João Alves dos Santos Mendes.

Parabéns e felicidades (Fotos Luiz Fernando da Silva).