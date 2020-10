Cartório platinense reabre normalmente segunda-feira

Serventuária está afastada por apresentar sintomas da Covid-19

Desde quinta-feira, dia 22, a serventuária de Justiça Rosana Aparecida dos Santos estava com suspeita de infecção da Covid-19 e com febre alta. Familiares recolheram atestado médico para que ela se afastasse preventivamente como juramentada no Cartório de Títulos e Protestos de Santo Antônio da Platina, localizado na rua Rui Barbosa, centro da cidade.

Ela estava substituindo o titular, José Arthur Ritti, afastado por ser candidato a prefeito da cidade. Só que o teste deu negativo e, segundo o cartorário, já foi ajustado com a juíza Luiza Helena Avi Ramos, e na segunda-feira,dia 26, a serventia será reaberta normalmente com a própria Rosana.