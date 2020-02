Em Santo Antônio da Platina

Elizabethe Borges Amaral, vice-diretora do C.E. Dr Ubaldino do Amaral, e Marcos Gilmar Amaral, coordenador de Esportes do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, festejam 27 anos de casamento, são Bodas de Crisopázio.

Os cumprimentos são dos amigos, familiares e, especialmente, dos filhos Otávio Henrique e Marcos Felipe.

Parabéns.