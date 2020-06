Será o Dia do Padroeiro da cidade; Santo Antônio

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, Nelson de Camargo, esclareceu na tarde desta quarta-feira, dia dez, que as lojas não vão abrir as portas no sábado, 13, Dia de Santo Antônio, Padroeiro da cidade.

Já algumas padarias e os supermercados, como os dois da rede Molinis permanecerão abertos.