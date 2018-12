Entregue primeiro vale-compra em promoção de Natal

Em Santo Antônio da Platina

Nelson Camargo, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina (foto à esquerda), confirmou nesta terça-feira, dia 18, a entrega do primeiro prêmio de R$ 300,00 dentro da promoção Natal Sonho Dourado.

Foi para o empresário Marcelo Schmidt, que, na foto, aparece ao lado de Eva, gerente da loja Ipiranga, na rua Marechal Deodoro, onde ele ganhou o vale-compra.

Nelsinho informou que já tem mais cinco do mesmo valor para entregar, três platinenses, um de Joaquim Távora e mais um de Ibaiti.

Também saiu um carro para um felizardo de Japira que vai receber o Renault Kwid no próximo sábado, dia 22.

A campanha iniciou no mês de novembro e termina no dia nove de janeiro de 2019.Haverá no total 11 sorteios.

Os prêmios ultrapassam o valor de R$ 1 milhão.

Serão dois Jeeps Renegade, seis Renault Kwid, sete motos e centenas de vale-compras e distribuídas 20 milhões de raspadinhas.Cada R$ 50,00 em compra dá direito a uma raspadinha, e nela tem um código, que o consumidor acessa, faz o cadastro e concorre pela Loteria Federal.