Garota participa do Miss Brasil de Las Américas

Platinense tem apenas nove aninhos

Maria Eduarda Amaral Beltramo (foto), de nove anos, é de Santo Antônio da Platina.

Aluna aplicada,sempre garantindo boas notas, Duda participa como Coroinha na Igreja Matriz da cidade. Filha de Márcio e Maísa, também tem dois irmãos, Pedro e Julia.

A sua trajetória com concursos iniciou aos cinco anos , participando de desfiles em eventos para Rainha do Rodeio, e no Concurso Miss Platinense, conquistou três títulos: 2 º Mini Miss Platinense 2019, Miss Fotogenia e Miss Simpatia.

Logo participou de outro Evento Regional, ganhando como Miss Simpatia de Joaquim Távora 2019.

Atualmente seus sonhos vem se realizando e ela ganhou o concurso Miss Paraná de Las Américas 2020. Vai representar a cidade e estado, em Curitiba na etapa nacional do Miss Brasil de Las Américas em data a ser confirmada.