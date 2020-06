Geladeira Solidária doa marmitas para carentes e desassistidos

No centro urbano de Santo Antônio da Platina

A geladeira solidária foi um projeto da Campanha da Fraternidade , com todos os movimentos e pastorais , mas ela ficou sob a responsabilidade do MFC (Movimento Familiar Cristão) e a coordenadora da Ação Social, Lúcia Rosa, colocou em prática juntamente com outros voluntários.

Atualmente, como cristãos atendem a geladeira com escalas dos grupos para que as doações sejam destinadas corretamente para os mais necessitados.

Recebe aproximadamente 40 marmitas no almoço e cerca de 15 no jantar na avenida Oliveira Motta.

Lúcia é casada com Cid Leme da Silva. A Coordenadora da Pastoral da Saúde é a Leni Nunes e trabalham também Nelci Techuk e Izalina Burkle.

A igreja Metodista Central é parceira na iniciativa.

