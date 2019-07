Igreja Evangélica Assembleia de Deus inicia evento

Todos estão convidados

Nesta quarta-feira, dia 17, iniciou a Semana Jovem promovida pela Igreja Evangélica Assembléia de Deus, evento que conta com bençãos para jovens de todas as idades.

Com as seguintes programações:

Nesta quarta-feira começou no Aparecidinho III, pregando o pastor Amarildo, louvando coral da UMADSAP e cantores da região.

Quinta-feira, dia 18, ás 19h30m, será no setor da Platina, pregando Ariele de Jacarezinho, louvando Coral da UMADSAP e cantores da região.

Sexta-feira, dia 19, às 19h30m, será no setor do Bela Manhã, pregando Pastor Ricardo e sua esposa Simone, os dois de Santa Mariana, louvando Coral da UMADSAP e cantores da região.

Sábado, dia 20, às 19h30m, no setor Central, terá a presença do Doutor Rodrigo Assunção, de Joinville(SC) com temas importantes e que devem ser abordados no meio cristão.

Domingo, dia 21, às nove horas, ele continuará sua palestra abordando os mesmos temas.

“Convide mais alguém e venha fazer parte dessa grande festa, Deus tem uma palavra reservada para o seu coração”