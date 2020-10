Impugnada candidatura de vereador em Santo Antônio da Platina

Evangélico de 32 anos continua apoiando reeleição do Professor Zezão

Em função de problemas de filiações partidárias em Santo Antônio da Platina, João Henrique Lopes Cezário (foto), conhecido como Peninha Júnior, não pode mais ser candidato, como pretendia.

Era filiado do MDB, porém foi para o PMN e já tinha desde adesivos e panfletos até contas abertas, CNPJ etc. “Porém, o Tribunal Regional Eleitoral me impugnou porque lá consta a outra filiação ainda. Sendo que eu saí do MDB, pedi para dar baixa na filiação. Aconteceu que o PMN me registou no dia 31 de março, e o MDB acabou me registrando dia 4 de abril. Para a Justiça faço parte do MDB”, lamentou.

“Minha campanha já estava decolando, com ajudas de amigos, familiares e conhecidos”, comentou.

De qualquer ele, que é filho do saudoso vereador Peninha, continua apoiando a reeleição de Professor Zezão (Podemos) para prefeito.