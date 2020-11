Lava-car e acessórios Mauricinho inaugurou em Santo Antônio; venha conferir

Foi inaugurado o Lava-Car e Acessórios Mauricinho, na rua Munhoz da Rocha,491, no centro de Santo Antônio da Platina, ao lado do Chopão.

Com experiência de mais de 15 anos em manutenção e instalação de acessórios em automóvel, Maurícinho e sua equipe garantem serviço de qualidade e excelentes preços.

O único lavar-car que conta com serviços de manutenções e instalações de acessórios em Santo Antônio da Platina-PR.

Principais serviços oferecidos: Conserto de vidro elétrico, instalação e manutenção de alarme, trava, som, para-brisa, fechadura, maçaneta e engate de carretinha.

Qualquer problema relacionado passe para fazer um orçamento sem compromisso.

No lava-car, a cada 10 lavagens você ganha uma de brinde. Em todas as lavagens você ganhará uma essência aromática para manter seu carro cheiroso por mais tempo.



Lavagem Externa e Higienização interna com limpeza dos estofados, teto, cintos de segurança, portas e forros das portas, painel e todas as partes plásticas internas.

Hidratação de bancos de couro.

Lavagem a seco em todo interior do carro.



Os preços estão imperdíveis. Para agendar a lavagem do seu carro ligue: (43) 9 8829-6444

De segunda a sexta-feira, das 08hr às 18hr e sábado das 08hr às 17hr.