Missas com imposição das Cinzas na quarta-feira

Em Santo Antônio da Platina

A Paróquia Santo Antônio de Pádua programou celebrações de missas com imposição das Cinzas na próxima quarta-feira, dia 26.

A Quaresma tem duração de quarenta dias, iniciando-se na Quarta-feira de Cinzas, e se estendendo até o Domingo da Páscoa. Esse número está ligado, fundamentalmente, aos 40 anos em que o Povo de Deus peregrinou pelo deserto, em busca da Terra Prometida. Mas, lembra também os 40 dias em que o profeta Elias caminhou até a Montanha de Deus e, principalmente, os 40 dias que Jesus permaneceu no deserto em preparação à sua vida pública.

Confira:

07:30 h – Matriz;

14:00 h – Asilo;

15:00 h – Matriz;

15:00 h – Hospital Nossa Senhora;

19:30 h – Matriz;

19:30 h – Monte Real e

19:30 h – Setor São Joaquim.

Uma das frases no momento da imposição das cinzas serve de lembrete : ‘Lembra-te que do pó viestes e ao pó, hás de retornar.’ A cinza quer demonstrar justamente isso; viemos do pó, viemos da cinza e voltaremos para lá, mas, precisamos estar com os nossos corações preparados, com a nossa alma preparada para Deus.

A quarta-feira de Cinzas nos coloca dentro do mistério.É um tempo de muita conversão, de muita oração, de arrependimento, um tempo de voltarmos para Deus.