Corpo de Acir Fogaça será sepultado amanhã

Era de tradicional família platinense

Faleceu neste início de semana o comerciante Acir Fogaça (fotos), em Londrina, onde residia.

Ele tinha 81 anos e estava com a saúde fragilizada, tendo piorado nos últimos dias.

Querido e respeitado em Santo Antônio da Platina, onde morou por décadas, era proprietário do Bar do Acir na rua Dom Pedro II, centro da cidade.Hoje, o local tem outro nome (foto abaixo) .

Viúvo, deixou três filhos (Valdir, Carla e Melissa), cinco netos e uma bisneta.

Seu corpo será velado na Funerária Platinense a partir das 11 horas de quarta-feira, dia primeiro.

O sepultamento será 14 horas, como ficou definido pela família.

A demora se deve à chegada do filho, que trabalha e mora na Alemanha.