Sepultado corpo do economiário platinense José Pinheiro

Deixou três filhos e oito netos

José Pinheiro da Silva (foto) , o seu Pinheiro da Caixa Econômica, faleceu nesta quinta-feira, dia cinco, num hospital de Londrina , aos 87 anos.

Ele era economiário, casado com a saudosa educadora Neusa (que perdeu a vida com câncer aos 81 anos no dia 25 de junho deste ano) tinha três filhos, Lenine, Leandro e Lúcio, além de oito netos.

O corpo foi velado a partir das 23 horas na Funerária Platinense e enterrado nesta sexta-feira, dia seis, de madrugada no cemitério São João Batista. Foi confirmada a causa mortis por Covid-19.