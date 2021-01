Era titular do Juizado Especial de Santo Antônio da Platina

A ex-juíza da Vara Criminal e, por último, do Juizado Especial, Maristela Andrade de Carvalho (fotos sozinha e com a promotora Kele Cristiani e o delegado da Polícia Civil, Rafael Guimarães), 52 anos, perdeu a vida no início da tarde deste sábado, dia 23, em sua residência, na avenida Oliveira Motta, centro de Santo Antônio da Platina.

A magistrada lutava contra um câncer.

Ela, que também dirigiu o Fórum Dr. Octávio do Amaral, é natural da capital paulista e perdeu a mãe recentemente.

Sem velório, o corpo foi cremado no início da noite deste sábado na avenida Juscelino Kubitschek, 3105 (Vila Ipiranga) no Crematorium Londrina (foto).

O prefeito Professor Zezão assinou decreto determinando Luto Oficial (veja abaixo).

Ailson Levati, presidente da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) lamentou o ocorrido e elogiou a “competência e comprometimento” da juíza, que era separada e deixou um filho, menor, chamado Pedro, de nove anos.

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa e deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli também manifestou condolências. O parlamentar, que é advogado, disse que “ela exerceu com zelo e dedicação a magistratura”.

Mário Pereira, ex-prefeito de Ribeirão Claro, onde Maristela também trabalhou, lembrou que participava como voluntária em festas beneficentes na cidade, “foi uma mulher admirável”, afirmou.