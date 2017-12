Moto clube entrega presentes em Santo Antônio

Entidade foi fundada no final dos anos 80

O Moto Clube Abutres, fundado em 1989, promove há vários anos diversas ações sociais em Santo Antônio da Platina. Em 2017, a iniciativa se repetiu.

Através do presidente, Élson de Oliveira e seu vice, Rafael de oliveira, o diretor regional Eduardo Peracim e o sub diretor, Fabiano Paiola, e os integrantes, entregaram presentes à famílias da creche do Monte Real e Platina, Casa Lar e Recanto Feliz, como também fazem na Páscoa, Campanha do Agasalho e Dia das Crianças.

O moto clube fez doações para mais de 200 crianças na Igreja Metodista do bairro Aparelhinho 2 (fotos), “juntos somos mais fortes”, afirmou Fernando Tabajara, um dos associados.

A sub sede platinense possui 20 integrantes.