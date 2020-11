Pastor de Ibaiti receberá título de Cidadão Honorário Platinense

Religioso é pessoa respeitada e querida em Santo Antônio da Platina

Pastor Junior da Silveira Araújo, pela Lei nº 1.808, de 24 de outubro de 2019, receberá o Título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina na noite do próximo dia 25.

O religioso tem 44 anos, casado com Léia, pai de Hadassa(20 anos) e Jônatas, 18, nasceu em Ibaiti. Hoje, reside no Jardim Santo André, em Santo Antônio da Platina desde 2006.

Formado em Administração de empresas, o que marcou a sua chegada em Santo Antônio da Platina, foi vir para gerenciar a concessionária da Yamaha.

Também é formado em Bacharel em Tecnologia, sua história em Santo Antônio conta com alguns desafios que foram vencidos, entretanto não fáceis.

Assumiu uma Igreja Metodista Wesleyana com uma dificuldade financeira muito grande, tendo um prédio próprio sito a Rua Osório da Cunha França, estava vivendo dias bem difíceis, com as instalações bem comprometidas. Mas, superou tudo e atualmente, com ajuda dos fiéis, mantém a igreja na avenida Rennó.