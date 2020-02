Sepultamento de menino platinense às 16 horas

Paraná está em luto pela perda

O corpo de João André Neto (foto) está sendo velado na Funerária Grupo Vitoriana (rua Marechal Deodoro, 582, perto do Colégio Estadual Tiradentes) e será sepultado às 16 horas desta sexta-feira, dia 21, no cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina. Era filho de Eleandra,dona de casa, e Edevaldo Cristiano André, que trabalha com vendas.

A criança de dois anos e meio perdeu a vida afogada por volta das 16h30m desta quinta-feira, dia 20, numa piscina no distrito do Monte Real. João André, segundo um tio da vítima informou ao npdiario, conseguiu entrar num lugar cercado da casa e acabou caindo na água na residência dos pais e dos outros três irmãos.

Um descuido de segundos, mas ninguém pode ser culpabilizado. Principalmente a mãe, que lavava roupas dos filhos no momento da fatalidade.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho e chegou para ser velado em torno das duas horas da madrugada de hoje.

A comoção atinge milhões de pessoas, que se emocionam com o fato. A perda chamou a atenção de todo o Paraná.