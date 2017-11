PM apreende maconheiros no Jardim Bela Manhã

Em Santo Antônio da Platina

Durante patrulhamento na rua Aparecido Wenceslau da Silva, no bairro Jardim Bela Manhã,a Polícia Militar flagrou um grupo de indivíduos em local conhecido pela traficância de drogas nesta quarta-feira, dia 29, em Santo Antônio da Platina.

Realizada a abordagem e em busca pessoal foram encontrados entorpecentes com todos, menos com um que afirmou já ter acabado de consumir maconha.

Todos, dois maiores e três adolescentes, foram encaminhados para 38° Delegacia de Polícia Civil com oito gramas da erva.