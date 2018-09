PM ativa Operação Motoqueiro Fantasma de novo em SAP

Participaram a ROTAM e a rádio-patrulha

Conforme determinação do Comandante da 4ª Cia, capitão Robsob Falk, entre 16 e 18h30m, foi realizada mais uma Operação Motoqueiro Fantasma*, em Santo Antônio da Platina.

Participaram as equipes da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e rádio-patrulha fiscalizando o trânsito e os veículos no centro da cidade, nas imediações do Posto Recanto da Serra.

❇ RESULTADOS OBTIDOS:

Foram abordados 52 veículos, entre automóveis e motocicletas, com cinco motocicletas apreendidas e nove notificações lavradas.

*Motoqueiro Fantasma (Ghost Rider, em inglês) é o nome de um personagem de história-em quadrinhos e apareceu pela primeira vez num gibi em agosto de 1972. Em fevereiro de 2007 estreou no cinema com o filme protagonizado pelo ator Nicolas Cage.