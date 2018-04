PM platinense apreende menor de 17 anos com maconha e crack

E também cédula falsa na Vila Ribeiro no final de semana

A Polícia Militar estava em patrulhamento pela Rua Tupi, Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina, quando percebeu dois indivíduos, já conhecidos por uso de drogas, no portão de uma residência conversando com outro suspeito.

Quando viu a viatura, o que estava no quintal, dispensou algo assim que visualizou a viatura.

Feita a abordagem nos dois que estavam na calçada nada de ilícito foi encontrado, porém com o jovem identificado, que estava dentro do quintal da residência foram encontradas duas notas de dez reais no bolso de sua bermuda, sendo uma delas falsa.

Ao verificar o que ele teria dispensado foi encontrada uma porção grande de maconha, envolta em plástico de cor amarela, e nove saquinhos plásticos utilizados para embalar drogas, na calçada e no canto do muro, dentro do terreno da residência. Questionado, admitiu ter mais maconha e 100 pedras de crack num quartinho nos fundos, e ainda entregou mais algumas buchas de erva, acondicionada numa lata em cima de um guarda-roupas em um dos quartos.

Além disso, em revista domiciliar foram encontrados mais 13 pinos de Eppendorf (pequeno tubo de plástico)vazios, utilizados para acondicionar cocaína, maios duas buchas de maconha, e uma carteira com a quantia de R$56,00 todos no quarto do detido.