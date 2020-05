PM platinense prende traficante de drogas hoje

Na entrada da casa havia mais um invólucro de maconha

Foi verificada a ocorrência de tráfico de drogas recentemente na rua Moacir Poli, no Aparecidinho, em Santo Antônio da Platina. Um indivíduo fugiu da abordagem pulando muros com uma sacola com grande volume em mãos.

Nesta quinta-feira, dia 28, equipes retornaram para o local e viram grande movimentação de adolescentes, chegando e saindo de bicicleta da residência em que estava o suspeito.

Foi então realizada a abordagem do homem no quintal, momento em que entrou na residência e arremessou objetos pela janela. Foi verificado posteriormente que se tratava de invólucros de maconha (divididos em dois cubos) e crack (dois invólucros).

Na entrada da casa, havia mais um pacote de maconha em quantidade pequena, pronta para venda, e mais 25 reais. Nos fundos da residência, havia diversas embalagens vazias jogadas pelo quintal.

Os entorpecentes totalizaram cerca de 100 gramas de maconha.