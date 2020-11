Polícia Civil divulga trabalhos realizados nas eleições 2020

Um casal foi flagrado fazendo boca de urna perto de escola

Polícia Civil de Santo Antônio da Platina divulgou os trabalhos realizados durante período de votação das eleições 2020.

Investigadores e escrivães da 38ª Delegacia Regional da Polícia Civil compareceram nos locais de votação e realizaram rondas nas proximidades para cooperar com as demais instituições e órgãos envolvidos no processo eleitoral, a fim de garantir a normalidade e higidez dos trabalhos da eleição.

Foram encaminhadas pela Polícia Militar duas ocorrências em que o delegado Rafael Guimarães após análise dos fatos determinou a instauração de procedimentos criminais.

No primeiro caso, duas pessoas foram abordadas pela promotora de Justiça Kele Cristiani e policiais militares fazendo a distribuição de “santinhos” próximo à Escola Municipal Professora Ophélia Mello Nascimento, sendo que o delegado de polícia determinou a confecção de termo circunstanciado em desfavor dos dois conduzidos, um homem e uma mulher, pela prática do crime de “boca de urna”, previsto no artigo 39, §5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97.

A outra ocorrência, que seu deu em frente a local de votação da Escola Municipal Professora Vilma Longo, envolveu agressões entre indivíduos de grupos partidários opostos, sendo os envolvidos foram conduzidos por policiais militares à delegacia de polícia, razão pela qual o delegado de polícia determinou a confecção de termo circunstanciado em desfavor dos envolvidos pela prática do crime de lesões corporais leves, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal e promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, crime do artigo 296 da Lei nº 4.737/1965.

Todos os casos foram tipificados como crimes de menor potencial ofensivo e serão encaminhados à Justiça Eleitoral para o devido processamento e julgamento.

