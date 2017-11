Polícia Civil identifica assassino de idoso em Santo Antônio da Platina

De acordo com o titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia, Tristão Antônio Borborema de Carvalho (foto) , o desfecho do caso teve início coma análise da própria cena do crime. O auto de levantamento de local de morte, realizado pela equipe, evidenciou que havia uma marmita, com restos de comida no interior da casa e um prato, também com restos de comida, nas imediações.

Testemunhas que conviviam com a vítima disseram em depoimento que Pedro Antônio da Silva, andarilho, chegou a prestar serviços na propriedade rural onde o idoso morava e chegou a pernoitar com ela algumas vezes. Era costume da vítima, também, fornecer comida a Pedro naquele mesmo prato, que foi aprendido pela polícia. “A nossa dificuldade é que ninguém possuía sequer uma fotografia do andarilho ou mesmo cópia de seus documentos, mesmo que tenha morado na propriedade rural e lá trabalhado por um tempo. Como morador de rua, também não tinha residência fixa”, assinala o delegado. Segundo o policial, no entanto, tais dificuldades foram resolvidas com apoio de perícia técnica.

Na na última sexta-feira (24), investigadores de polícia se dirigiram até o Instituto de Identificação de Curitiba encaminhando o prato.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com dados colhidos no inquérito, a casa da vítima foi revirada após a morte. Foi levada pequena quantia em dinheiro e um cartão bancário. No entanto, o fato de alguém se alimentar com ele, revela que o assassino tinha proximidade com a vítima. “Caso tal crime fosse perpetrado por um ladrão disposto a arrecadar muito dinheiro, certamente iria escolher outro alvo e não aquele senhor”, informa um policial civil. As testemunhas ouvidas afirmam que Pedro almoçava com a vítima e depois do crime desapareceu da região.

Até a presente data, a empresa de ônibus que atua em Santo Antônio da Platina não identificou nenhum suspeito com as características do autor que tenha viajado logo após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, além dos órgãos policiais, o retrato falado será distribuídos para vários órgãos públicos do Estado, em especial albergues e estações rodoviárias.

Para a polícia, houve latrocínio (roubo seguido de morte).

O laudo necroscópico (que aponta a causa da morte e sede das lesões) ainda não ficou pronto. O laudo de impressões digitais deve ficar pronto em 30 dias.

de comida, coletado e devidamente armazenado para exame e impressões digitais. Através dela, a polícia deve remeter para comparativo, tanto em São Paulo, quanto para Minas Gerais, onde Pedro alegou residir antes de mudar-se para o Paraná. Com isso, será possível aferir a completa identificação do suspeito, como filiação e data de nascimento.