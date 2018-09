Ponto do Pão tem atendentes especiais

Em Santo Antônio da Platina

Jaqueline, Fáh, Letícia Batistute,Isa, Michele Mendes e Jéssica (foto) são as encantadoras colaboradoras do Ponto do Pão.

Os fregueses da panificadora são unânimes em elogiar a atenção, eficiência e competência das bonitas moças.

Parabéns.