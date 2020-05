Povoado rural Platina recebe R$ 2,7 milhões de investimentos da Sanepar

Mais de 300 famílias serão beneficiadas pela obra já concluída

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) investiu R$ 2,7 milhões para ampliar o sistema de abastecimento de água de Santo Antônio da Platina e levar água tratada para moradores do povoado rural da Platina.

Nos próximos dias, funcionários da Companhia farão visitas aos beneficiados para a adesão formal ao serviço.

Foram implantados 8 km de adutora para levar água da cidade para o distrito e mais 5 km para distribuir entre os moradores. Estão sendo beneficiadas 290 famílias da comunidade e 25 que moram próximo à Rodovia Benedito Lúcio Machado, por onde passa a adutora.

Também foram construídos dois reservatórios, um deles de 100 mil litros no Morro do Bim e outro de 40 mil litros na localidade.

O Gerente Regional da Sanepar em Santo Antônio da Platina, Juarez Wollz, explica que a interligação do distrito ao sistema de abastecimento da sede do município leva melhores condições sanitárias para a comunidade. Até então, os moradores eram atendidos por um sistema comunitário precário, com captação em mina.

“Essa obra foi finalizada num momento importante, de estiagem prolongada. Temos que agradecer a diretoria da Sanepar e a nossa equipe que trabalhou neste processo que beneficia a comunidade da Platina”, afirma. O gerente também destaca a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Santo Antônio da Platina.

“Temos mais um motivo para comemorar, que é a chegada da água tratada no povoado da Platina. Um trabalho feito pela Sanepar, com apoio da prefeitura”, confirma o prefeito Professor Zezão Coelho.

O presidente da Associação de Moradores e Amigos da Platina, Leandro Rocha, agradeceu os parceiros que viabilizaram a obra. “Estão oferecendo água de qualidade para mais de 1.500 moradores. Isso mostra o progresso sendo desenvolvido no bairro. Agradecemos ao Governador Ratinho Júnior pelo trabalho que vem sendo realizado na nossa cidade”