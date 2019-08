Prefeito Zezão se encontra com Ratinho Júnior em Curitiba

Atrás de 27 projetos protocolados em diversos setores

O Prefeito Zezão esteve em Curitiba no último dia 29, segunda-feira, com o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior tratando de vários assuntos pertinentes à nossa Santo Antônio da Platina.

“É muito importante estar alinhado com o governo, à proximidade do Prefeito com o Governador é fundamental para uma boa gestão, é importante esse contato, esse bom relacionamento, e nosso Governador é uma pessoa fácil, humilde e sempre disposto a nos ouvir, só temos a agradecer”, completa Zezão.