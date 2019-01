Ristorante Divino Gusto lança cardápio de porções

Especial de verão

Em entrevista exclusiva, as Chefs Maríndia Disseró e Regininha Garrett revelaram que nesta quarta-feira, dia 23, lançaram novas porções no Restaurante do qual são proprietárias, o Divino Gusto.

“Atendendo ao pedido dos clientes, resolvemos acrescentar as porções ao nosso cardápio para melhor atendê-los, está fazendo muito calor, as pessoas saem de casa e às vezes querem petiscar alguma delícia bebendo uma cerveja bem gelada ou uma taça de vinho”, afirma Maríndia.

São oito tipos de porções que passam a fazer parte do cardápio durante o verão.

“Cosce Di Pollo E Patatine Fritte”, coxinha de frango (600g), batatinhas fritas (150g) e molho.

“FORMAGGI, OLIVE, ORIGANO E POMODORINI”, mussarela, azeitonas, tomatinhos e orégano.

“GAMBERI IN PASTELLA”, camarões (12 un.), abobrinha e berinjela em pastella.

“MISTO DI CARNI”, tábua de carnes contendo: contra flilé bovino (250g), linguiça toscana (200g), pancetta (200g), coxinha de frango (350g), batatinhas fritas (300g), cebola, pão, farofa e molho.

PICCOLO MISTO DI CARNI”, pequena tábua de carnes contendo: contra filé bovino (250g), coxinha de frango (250g), batatinhas fritas (150g) e molho.

“PATATINE FRITTE CON BACON E FORMAGGI”, batatinhas fritas (300g) com bacon em cubos e queijo ralado.

“PICANHA GRIGLIATA”, picanha grelhada (500g), batatinhas fritas (150 g), arroz branco (150g), salada e molho.

O Ristorante Divino Gusto está localizado em Santo Antônio da Platina, Rua 7 de Setembro,1100.

O telefone é (43) 3141-1100.

(43) 9 9807-7317

Texto: Elis R. Rezende