Ristorante Divino Gusto tem promoção especial

As Chefs prepararam uma Mega promoção

Toda terça e quinta no horário de almoço, a partir de agora têm mais uma opção , um prato surpresa a R$13,00 (foto).

Promoção válida enquanto durar o estoque, somente para consumo no Ristorante Divino Gusto, não darão informações do prato surpresa por telefone, Whatsapp e mídias sociais, não faremos alteração do prato, promoção não válida para domingo e feriados.

O Ristorante convida sua família para aproveitar e saborear as delícias da culinária italiana: Massas, risotos, carnes, peixes, frutos do mar.

Está localizado na Rua Sete de Setembro 1100.Telefone para contato (43) 3141-1100.