ROTAM de SAP recupera moto furtada em Quatiguá

Estava na Vila Santa Terezinha

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foi até o bairro Vila Santa Terezinha e recuperou uma motocicleta abandonada, em Santo Antônio da Platina.

A equipe estava em patrulhamento pelo local e encontrou na rua Tereza Cherubim a CG prata (fotos) caída, sem placa e com número de chassi suprimido, porém pela numeração de motor, mas a PM descobriu que se tratava de um veículo furtado na cidade de Quatiguá no dia 28 do mês passado.