SEST SENAT Contrata Odontólogo

Currículos serão aceitos até o dia 9

Na segunda, dia 5 de março, o SEST SENAT anunciou a abertura do processo seletivo para Odontólogo, com atuação em Santo Antônio da Platina. Confira!

Requisitos Necessários:

Ensino superior completo em odontologia, com inscrição ativa no CRO.

Experiência com atendimento ambulatorial.

Experiência com atendimento em: Endodontia, Prótese, Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia ou Dentística.

Requisitos Desejáveis

Especialização na área de: Endodontia, Prótese, Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia ou Dentística.

Conhecimentos:

Domínio da língua portuguesa e de Informática (Windows e Pacote Office).

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos específicos, redação e entrevista final.

[email protected]r 09/03/2018 . Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:até o dia

Para cadastro no processo seletivo será obrigatório informar no campo “assunto” o código da vaga ( 001/2018 ).

Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, for aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS.

A não observância do disposto no Código de Ética do SEST SENAT (acesso em: www.sestsenat.org.br ), ensejará a desclassificação em qualquer fase do processo seletivo.