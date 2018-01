Sindicato Rural Patronal inicia 2018 com otimismo

Diretoria segue eficiente e participativa

Um trabalho sério e voltado ao homem do campo. Esta é a finalidade do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, que durante todo o ano de 2017 realizou diversas atividades e cursos. A unidade também proporciona ações nas cidades de Jundiaí do Sul e Guapirama.

“Foram várias atividades que realizamos e proporcionamos conhecimento ao homem do campo. Agradeço a todos que participaram e também aos parceiros que transmitiram esses conhecimentos”, comenta o presidente do Sindicato Rural Patronal José Afonso Junior, o Junior Afonso.

Entre os cursos desenvolvidos estão: “Doma Racional” (foto), “Manejo de Gado de Corte”, “Inclusão Digital”, entre outros.

Um ponto importante no último ano, foi que três jovens – Karina Morais, Aline Toledo e Júlia Souza – de municípios da abrangência do Sindicato ficaram entre as 50 finalistas na etapa estadual das Olimpíadas rurais de Português e Matemática.

A professora Elizabeth Ibanez Cabral ficou entre os cinco melhores trabalhos do Prêmio Agrinho 2017 na categoria Professor Particular. Com o projeto Alimento Seguro ela demonstrou aos alunos um olhar diferente sobre os alimentos que chegam até as mesas para o consumo. “É importante encerrarmos um ano com muitas notícias boas e um trabalho sério desenvolvido para o homem do campo. Tenho a certeza que este ano terá ainda muitas novidades em nossa área”, finaliza Junior Afonso.