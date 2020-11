Veja onde votaram os candidatos a prefeito de Santo Antônio

Pleito foi tranquilo com poucas intercorrências e nenhuma grave

Valter do PT votou às 10h50m na 106, seção localizada no Fórum Desembargador Dr. Octávio Ferreira do Amaral, no centro da cidade. Estava acompanhando da esposa e filhos, além de seu vice Janderson(Psol).

A candidata Terezinha Maiorky foi a segunda a votar às 11h15m ela depositou o seu voto na 27 ª seção no Colégio Estadual Rio Branco. Estava acompanhada de seu marido Flávio e da filha, Flavinha.

Gil Martins votou pontualmente às 12 horas na Escola Santa Terezinha, na seção 55. Estava acompanhado de sua noiva, Fátima, do irmão Jairzinho, além de partidários.

Às 14h15m, o prefeito Professor Zezão votou na seção 25, acompanhado da primeira dama. Mônica.

O candidato José Arthur Ritti não divulgou onde votou.