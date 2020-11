Vereadora eleita é a maior surpresa da eleição platinense

Fran do Salão é religiosa, com temperamento alegre e cordato e priorizará a saúde da comunidade

Francielle de Moraes Macedo Souza (fotos), tem 39 anos, possui um filho, Vinícius, 20, e é casada com Jaime. Ela foi eleita vereadora de Santo Antônio da Platina e ainda não é muito conhecida. A convite, visitou o npdiario nesta segunda-feira, dia 16, para falar um pouco sobre sua vida e seus planos.

Filiada ao PSD, correligionária do governador Carlos Massa Ratinho Junior, começou a trabalhar muito cedo e diz que chegou a vender sonhos nas ruas. Mulher de Deus, é fiel da igreja Universal e mantém uma situação confortável hoje como cabeleireira na Bella Brasil, proprietária junto com o esposo. O local fica no centro da cidade, na rua Rui Barbosa.

“Prestei serviço na Casa São Fernandes, Mira Confecções, montei minha empresa, era pequena e, devagar, fomos crescendo”, afirma, sorrindo.

Os familiares todos são religiosos (Jaime é obreiro) e muito trabalhadores. A cunhada, Tatiane (que acompanhou Fran do Salão na visita ao jornal), e o marido, Felipe, são donos do Sacolão da Economia, na rua Benedito Lúcio Machado, 577 ,Jardim Santa Efigênia.

É neta do saudoso Teófilo Macedo, muito conhecido e respeitado no povoado rural Platina, onde a comerciante também residiu.

Conseguiu 522 votos e disse ter se interessado pela política para ajudar os mais necessitados e principalmente auxiliar na saúde, “minha luta será melhorar a vida de todo mundo com ações práticas e que resultem em melhores condições para a população”, assinalou.

Ela agradeceu o apoio dos familiares, amigos da igreja e do trabalho e prometeu se empenhar para um mandato produtivo.