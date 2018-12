Veterinários se casam em Santo Antônio da Platina

História começou na faculdade

No final de semana, foi celebrado o casamento de Guilherme César de Oliveira e Aline Kurten (fotos) no cartório de Registro civil, contando com os amigos Danielle Moura do Prado Pinheiro e Guilherme Pinheiro como testemunhas.

O casal é de Foz do Iguaçu, se conheceram na faculdade e após concluírem o curso vieram para Santo Antônio da Platina, onde estão atuando como veterinários no Frigorífico Platina.

Após o enlace oficial, seguiram viagem para Foz do Iguaçu onde passarão as festas de fim de ano com a família.

Parabéns e felicidades.