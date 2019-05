Santo Antônio da Platina recebe espetáculo de dança

Evento é grandioso

Na próxima sexta-feira, dia 31, será promovido espetáculo de dança contemporânea às 19h30m na Casa da Cultura, no centro de Santo Antônio da Platina. A entrada é gratuita e livre para todas as idades.

São 14 artistas no elenco.

Tem como inspiração a lenda indígena, contando a formação das Cataratas do Iguaçu e seu surgimento no mundo. A lenda fala acima de tudo sobre o amor, sua inocência, pureza e emoção. Trata-se de uma obra coreográfica dentro de uma dramaturgia corporal, que investiga os códigos da dança contemporânea e da dança moderna, busca traduzir por meio da dança elementos corpóreos e sensitivos que possam expressar a ideia que inspirou essa criação: A lenda das cataratas.

CURITIBA CIA DE DANÇA

A Curitiba Cia de Dança foi criada em 2013 por Nicole Vanoni e um grupo de artistas de origem e experiências diferenciadas, que se aglutinam ao redor da ideia de experimentação, pesquisa e criação em dança contemporânea, e na diversidade de experiências com coreógrafos diferentes.

A primeira obra coreográfica da Cia, “A Lenda das Cataratas”, com concepção de Rafael Zago, surgiu em 2014 e participou de festivais no Brasil e no exterior. A segunda coreografia, denominada “Quando se Calam os Anjos” tem coreografia de Airton Rodrigues e transporta para o palco questões cênicas e dramatúrgicas, que realçam um universo pós-moderno virtual, onde vários encontros são marcados pelo descaso do outro ou até mesmo pela falência do ser humano. Estreando no segundo semestre de 2017, “Memória de Brinquedo”, uma vitoriosa parceria entre a Cia e o renomado coreógrafo brasileiro Luiz Fernando Bongiovanni, vem mais uma vez retratar as preocupações e provocar o espectador em relação ao mundo moderno e tecnológico.

No segundo semestre de 2018, o grupo estreia o espetáculo “Cirandas”, baseado nas cirandas e cirandinha de Villa Lobos. Para o final do ano, a Curitiba Cia de Dança, estreou seu mais novo espetáculo denominado “Relações” do coreógrafo carioca, Carlos Laerte. No primeiro semestre de 2019, a Cia percorre 12 cidades do interior do Paraná com até 50 mil habitantes, com o espetáculo “Lenda das Cataratas”.

FICHA TÉCNICA

Direção Geral: Nicole Vanoni

Assistente de Direção: Patrícia Machado

Ensaiadoras: Patrícia Machado e Eunice Oliveira

Professores: Viviane Cecconello e Eraldo Kühl

Fisioterapia e Preparação Corporal: Alessandra Lange

Iluminação: Fábia Regina

Cenotécnico: Reinaldo Rocha

Produção: Bia Reiner

Realização: Movimento 161 – Curitiba Cia de Dança e AADC – Amigos e Apoiadores da Dança de Curitiba

Elenco/Curitiba Cia de Dança: Ane Adade, Clarissa Moura, Danilo Silvestre, Davi Lopes, Frederick Nicolás, Hamilton Félix, Leonardo Silveira, Leonardo Vieira, Marcela Pinho, Natanael Nogueira, Nayara Santos, Nicole Vanoni, Patrich Lorenzetti e Tatiana Araújo.