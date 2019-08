Saúde confirma 23 mortes e 22.946 casos de dengue

Dados do ciclo 2018/2019

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná publicou nesta semana o 44º e último boletim epidemiológico sobre a dengue, no estado no período de 29 de julho de 2018 a 30 de julho de 2019. No total, foram registradas 23 mortes e 22.946 casos confirmados da doença. O balanço ainda pode sofrer alterações em função da finalização de investigação de alguns casos suspeitos. A partir de agora, começa o monitoramento 2019/2020. Informações da Gazeta do Povo.

Segundo a coordenadora da Divisão de Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Belmonte, o momento é de intensificar o combate aos criadouros do mosquito – locais que acumulem água e permitam o desenvolvimento das larvas, como pneus, vasos, garrafas e até ralos e vasos sanitários de residências que ficarão fechadas, entre outros. “Os ovos do mosquito Aedes aegypti permanecem viáveis por até 450 dias. No momento em que encontram as condições ideais, como o aumento das temperaturas na mudança para a próxima estação, eclodem, se transformam em larvas e depois em mosquitos”, explica.