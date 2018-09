Saúde de Ibaiti recebe mais um ônibus

Com capacidade para 45 passageiros

O ônibus possui poltronas reclináveis, ar condicionado e plataforma elevatória para embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida.

O coletivo será utilizado para o transporte de pacientes que precisam de atendimento de média a alta complexidade nos grandes centros de saúde do Estado.

O veículo foi adquirido pelo valor de R$ 414 mil através do Programa Saúde APSUS (Atenção Primária de Qualidade em Todo o Paraná) do Governo do Estado.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho falou da importância do transporte seguro de pacientes nas estradas. “O transporte de pacientes é algo necessário e precisa ser realizado com boas condições e conforto. Com este ônibus na Secretaria de Saúde nossos pacientes serão transportados com segurança e comodidade para tratamentos especializados em outros centros. O veículo de grande porte permite uma viagem mais tranquila e segura. Com bancos reclináveis, ar condicionado e plataforma de embarque elevatória nossa população terá um transporte de qualidade nas viagens realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde”.

Dr. Antonely também ressaltou a importância do novo veículo em termos de economia. “Com esse ônibus 0 Km iremos reduzir o número de problemas mecânicos e com isso reduziremos os custos de manutenção além da economia de combustíveis”, concluiu o chefe do executivo.