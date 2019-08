Secretário do Planejamento visita Norte Pioneiro

Será a primeira vez

O secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge (fotos) visitará o Norte Pioneiro pela primeira vez nas próximas quinta e sexta-feiras, dias 15 e 16.

Ele participará às 14 horas no Balneário da Cachoeira (Ribeirão Claro) de evento organizado pelo representante do governador Carlos Massa Ratinho Junior na região, Juarez Daio Leal (foto abaixo) : Integração das instituições que atuam no turismo na mesorregião do Norte Pioneiro Paranaense.

O tema principal será Angra Doce, iniciado pela Lei 19.369 que criou a região turística do projeto, integrando os municípios lindeiros à represa de Chavantes, no Norte Pioneiro.

A região de Angra Doce está localizada no entorno da Usina Hidrelétrica de Chavantes, na confluência dos rios Paranapanema e Itararé, na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, englobando 15 municípios situados no entorno da usina, dos quais cinco no Paraná (Carlópolis, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Siqueira Campos) e dez em São Paulo (Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Fartura, Ipaussu, Itaporanga, Piraju, Ourinhos e Timburi).

Participarão da reunião os prefeitos diretamente interessados e lideranças da região.

Contará com presença dos seguintes convidados: Ângela Soares, Assessora Executiva do Paraná Projetos – Angra Doce; Tiago Campos e Rogério Riva – Coordenadores dos Jogos de Aventura e Natureza/Esporte Paraná; Aldo Carvalho, Diretor de Marketing da Paraná Turismo, Deise Bezerra/Assessora Técnica da Paraná Turismo e Deivid Leal, Assessor da Secretaria do Planejamento.

Apoiam o planejamento e e execução da iniciativa a AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), ATUNORPI (turismo) EMATER e Rota do Rosário.

Na agenda do secretário, Ibaiti (encontro com o prefeito Antonely Carvalho), Andirá e Cornélio Procópio, onde participará da reunião da AMUNOP (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) às nove horas da sexta-feira, na câmara de vereadores.

Valdemar Bernardo Jorge tem 44 anos, é advogado, mestre em Direito Econômico e Social pela PUC-PR, tem pós-graduação em Direito Empresarial e Direito Tributário pela mesma instituição. Além da formação em Direito, tem curso superior em Informática pela Universidade Federal do Paraná e possui experiência com docência.

Trabalhou como professor na Escola Superior da Magistratura Federal do Paraná, na Faculdade da Indústria IEL e na UniCuritiba.

Sua Pasta é um órgão de assessoramento e apoio direto ao governador do Estado para o desempenho de funções de planejamento, coordenação e controle da ação geral do governo, dos assuntos e programas inter-secretariais, bem como da organização base do sistema de planejamento e organização institucional.

Campo de atuação: A elaboração, coordenação e apoio ao desenvolvimento de projetos estruturantes, estratégicos e prioritários do Governo Estadual; a formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da implementação de políticas públicas de desenvolvimento de caráter multi-setorial; a coordenação da política de desenvolvimento integrado do território paranaense visando à sustentabilidade local e regional; a formulação de políticas de indução e de estímulo ao desenvolvimento produtivo integrado voltado à sustentabilidade econômica local e regional; a coordenação da elaboração, monitoramento, revisão e atualização do Plano Plurianual – PPA e dos Planos Regionais de Desenvolvimento e a análise de resultados; a coordenação da elaboração da mensagem anual do Governador à Assembleia Legislativa do Paraná;o planejamento e modernização da estrutura organizacional de órgãos e entidades estaduais, bem como a criação, remanejamento, transformação e extinção de cargos de provimento em comissão e funções de gestão pública; a coordenação de atividades relacionadas à identificação, estruturação e análise de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica de projetos passíveis de desestatização para deliberação do Governador; o acompanhamento da execução de projetos e contratos de parcerias desenvolvidos no âmbito do Paraná e a coordenação técnica e funcional do Sistema Estadual de Planejamento.