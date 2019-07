Seis bandidos do NP envolvidos em facções criminosas

Jacarezinho, Itambaracá, Ibaiti, Figueira e Ribeirão do Pinhal

Uma operação da Polícia Militar (PM) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – que mira facções criminosas no Paraná – tem 108 mandados de prisão, de acordo com a PM. A ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (31) em 40 cidades do estado. No Norte Pioneiro, há seis marginais procurados, em Jacarezinho, duas pessoas; Itambaracá uma, Ibaiti, uma; Figueira uma; e Ribeirão do Pinhal uma.

A PM informou que, até as 14h, 68 mandados de prisão tinham sido cumpridos, deste total 34 foram cumpridos em presídios e delegacias e 34 contra pessoas que estavam em liberdade.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, um suspeito foi baleado na perna por um policial em Londrina, no norte. Segundo a Polícia Militar (PM), esse homem foi ferido ao tentar sacar a arma do agente. O suspeito foi socorrido e, depois de receber atendimento médico, foi levado para a sede do Gaeco em Londrina.

Os mandados têm o objetivo de, conforme a PM, desarticular uma organização criminosa que funciona dentro e fora dos presídios. Então, há 49 ordens de prisão que devem ser cumpridas em presídios e em delegacias. Os demais 58 alvos estão soltos.

“Existem pessoas que estão presas, que não deveriam ter possibilidade de comunicação e que têm essa comunicação. Portanto, gerenciam ou realizam ou ajudam a realizar crimes de dentro”, afirmou o coordenador do Gaeco, Leonir Batisti.

Segundo a PM e o Gaeco, esta é maior operação realizada no Paraná contra organizações criminosas. Há também 100 ordens de busca e apreensão. Até as 14h, foram cumpridos 80 mandados.

Cerca de 300 agentes de segurança participam da operação.As investigações duraram um ano e meio. De acordo com o Gaeco, paralelamente a essa organização investigada, alguns integrantes se associavam a outras pessoas para vender drogas.

“Essas pessoas são típica organização criminosa, ou seja, elas se estabelecem em vários degraus. E as ordens ali são desde compra e venda de drogas, comercialização de drogas, aluguel de pontos de droga, ao extremo de determinarem morte de pessoas que representam obstáculo ao desenvolvimento da tal facção”, disse Batisti.

Para Batisti, isso se deve a uma séria de circunstâncias: “desde dificuldades no segmento de Segurança, por motivos internos, por motivos de incapacidade, e nós temos também as dificuldades de um sistema tecnológico que seja eficaz para impedir essa comunicação”.

Os suspeitos de envolvimento nas facções criminosas podem responder, de acordo o coordenador do Gaeco, por crimes como associação criminosa , tráfico de drogas, latrocínio e estelionato, entre outros.

Reportagem: Alberto D’angele/RPC

Veja onde há mandados contra pessoas soltas:

Londrina – 17

Arapongas – 7

Faxinal – 4

Apucarana – 3

Jardim Alegre – 2

Sertanópolis – 2

Porecatu – 2

Jacarezinho – 2

Curitiba – 1

Jataizinho – 1

Itambaracá – 1

Ivaiporã – 1

Guarapuava – 1

Campo Mourtão – 1

Nova Esperança – 1

Ibaiti – 1

Califórnia – 1

Rancho Alegre – 1

Palmital – 1

Grandes Rios – 1

Foz do Iguaçu – 1

Figueira – 1

Florestópolis – 1

Ribeirão do Pinhal – 1

Telêmaco Borba – 1

Barbosa Ferraz – 1

Jesuítas – 1

