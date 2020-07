Sepultado corpo de Adel Auersvald Granemann

Corpo velado em Ribeirão do Pinhal e enterrado em Santo Antônio da Platina

Faleceu com AVC(Acidente Vascular Cerebral) na manhã desta segunda-feira, dia 13, em Ribeirão do Pinhal com 83 anos, Adel Auersvald Granemann(fotos). Moradora antiga da cidade, muito conhecida e querida, ela era catarinense de berço e mudou-se para o norte do Paraná em 1960.

Casada com Miguel Granemann, teve duas filhas, Sônia (in memorian) e Solange (foto com a mãe). Era irmã de Celso Gaudêncio Auersvald(in memorian) e Milton Gaudêncio Auersvald.

O velório foi realizado em Ribeirão do Pinhal e o sepultamento em seguida no jazigo da família no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Aos amigos e familiares que não puderam comparecer aos funerais devido aos protocolos e cuidados exigidos pela pandemia, a família enlutada agradeceu e retribuiu com carinho as orações pela alma de Dona Adel. A todas as pessoas, médicos, funcionárias, amigos que ficaram ao lado dela em sua passagem, a família também externa sua gratidão.