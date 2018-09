SESI apresenta Alice no País das Maravilhas na quinta-feira

Às 20 horas com entrada gratuita em Santo Antônio da Platina



Adivertida história de Alice no País das Maravilhas passa por uma releitura e ganha novos elementos na montagem da Cia do Abração. A peça será exibida na próxima quinta-feira, dia quatro, às 20 horas em Santo Antônio da Platina no Teatro Sesi (Rua José Vieira de Gusmão, nº 850, às margens da BR-153).

É de graça, mas se possível, ingresso solidário (contribuição voluntária de um brinquedo).

A peça conta com referências do tropicalismo e do poeta e escritor paranaense Paulo Leminski.

Inspirada na obra literária nonsense de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas ressalta temas como a construção da identidade e o caminho a se trilhar em busca da liberdade de expressão e pensamento.

Em seu sonho, Alice embarca em uma grande viagem de fantasia. Durante a sua aventura, encontra belas e estranhas criaturas. Uma delas é o Coelho, que carrega consigo novos pensamentos e histórias que a menina nunca havia escutado. Mas a Rainha das Histórias não admite esses novos pensamentos e manda recolher e encaixotar todos eles fazendo com que Alice tenha que lutar para vencer o mundinho chato e conservador da Rainha Retrógrada.

O cenário é uma das surpresas do espetáculo. Composto por paisagens que se movimentam a cada cena, ele foi criado pelo artista plástico Élio Chaves e por Blas Torres. Já a trilha musical é uma homenagem à música brasileira, com referências a uma época de psicodelia e tropicalismo. Poemas do poeta curitibano Paulo Leminski também foram adaptados e inseridos no diálogo dos personagens.