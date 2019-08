Sicredi é um dos 10 maiores do país em finanças

Segundo jornal Valor Econômico

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 4 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e Distrito Federal – está novamente entre as maiores do País, de acordo com o Valor 1000. A instituição manteve a 10ª posição na classificação dos 100 Maiores Bancos do anuário, além de se destacar também em outros 12 rankings da edição. Todos eles levam em consideração o balanço combinado do Sistema.

Centro Administrativo Sicredi em Porto Alegre

Entre os 20 Maiores Bancos, o Sicredi ficou com a 4ª colocação entre as instituições mais rentáveis sobre Patrimônio, a 5ª entre as que mais cresceram em Operações de Crédito e com a 7ª posição das que mais cresceram em Depósitos Totais. Já nos rankings que destacam os 20 Maiores Bancos em Depósitos Totais, Lucro Líquido e com o Melhor Resultado Operacional sem Equivalência Patrimonial, o Sicredi figurou o 7º lugar, enquanto que entre os maiores em Operação de Crédito e Patrimônio Líquido, a instituição ficou em 8º lugar.

A instituição financeira cooperativa também ocupou o 9º lugar entre os maiores em Receita de Intermediação, 10º entre os bancos com Melhor Rentabilidade Operacional sem Equivalência Patrimonial e 12º entre os bancos com Menor Custo Operacional.

Elaborado pelo jornal Valor Econômico e pelo Serasa Experian, com base em dados do ano contábil de 2018, o Valor 1000 conta com o trabalho de homologação da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (Eaesp/FGV). A publicação traz informações completas sobre as mil maiores empresas do Brasil, com rankings comparáveis, demonstrações financeiras consolidadas, faturamento bruto e outros itens estratégicos retirados dos balanços ou informados pelas companhias ou instituições.

